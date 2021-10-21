Подгорица, 21 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Согласно новому экономическому отчету Всемирного банка по Западным Балканам, в 2021 году экономика Черногории значительно восстановится с 10,8 процентным ростом, что является самым высоким показателем роста на Западных Балканах.

(сс) nattanan23 Рост

«В связи с быстрым восстановлением туризма прогнозируется восстановление экономики Черногории на 10,8 процента в 2021 году, что является самым высоким показателем среди шести стран Западных Балкан. Пик летнего сезона был поддержан восстановлением доходов от туризма, которые, вероятно, достигнут почти 75% от уровня 2019 года, тогда как ранее прогнозировалось 55%. Восстановление экономической активности привело к увеличению государственных доходов, что вместе с осмотрительным фискальным управлением привело к сокращению бюджетного дефицита с 11 процентов ВВП в 2020 году до примерно четырех процентов в 2021 году», — говорится в отчете Всемирного банка.

При этом в ВБ подчеркивают, что кризис, вызванный коронавирусом, придется преодолевать еще несколько лет.