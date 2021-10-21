Москва, 21 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Певица Клава Кока стала гостьей YouTube-шоу «Есть вопросики». Ролик с участием артистки доступен на канале блогера Иды Галич с 21 октября.

Скриншот видео в YouTube Клава Кока

В рамках шоу жители Москвы задавали свои вопросы Клаве Коке — один из них был о планах завести детей. «Очень сильно хочу детей… Минимум двое. Маргаритку и Кирилла хочу», — рассказала певица.

Ранее Клава Кока обвинила американскую певицу Леди Гагу в плагиате. Она посчитала, что западная артистка позаимствовала идею её наряда.