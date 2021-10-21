Москва, 21 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Кишинёв не пойдёт на использование своего воздушного пространства Россией и не допустит восстановления аэродрома в Тирасполе. Об этом заявил ИА REGNUM 21 октября директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лётчики на аэродроме после тренировки

«Самолеты могли бы летать в Тирасполь в обход Украины, как это сейчас делают самолеты «Аэрофлота», направляющиеся в Кишинев», — заявил эксперт.

«Но ни Украина, ни Молдавия не готовы предоставить свое воздушное пространство для полетов в Тирасполь. Дело в том, что для Тирасполя восстановление аэродрома — это почти как признание независимости. Это избавление от молдавского контроля за перемещениями приднестровцев и россиян, в том числе должностных лиц и миротворцев», — пояснил Шорников.

«Гипотетически Россия могла бы договориться с Молдавией об открытии своего воздушного пространства, но Кишинев никогда на это не пойдет, особенно сейчас, когда там готовятся взять Тирасполь за горло» — заключил политолог.

Напомним, что молдавские политики стали использовать агрессивную политическую лексику в адрес Приднестровья, допуская размораживание конфликта.