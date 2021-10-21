Бергамо, Италия, 21 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Болельщики «Аталанты» назвали 26-летнего атакующего полузащитник сборной России Алексея Миранчук худшим игроком матча с «Манчестер Юнайтед» (3:2). Футболист вышел на поле на 68-й минуте, заменив Йосипа Иличича. За отведенное время Миранчук совершил лишь один успешный отбор. Точность передач россиянина составила 71%.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в шести матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел лишь 178 минут.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника составляет 13,5 миллиона евро. Соглашение Миранчука с итальянским клубом рассчитано до середины 2024 года.