Калуга, 21 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Калуге 21 октября в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского торжественно открылся седьмой региональный технофестиваль космической тематики для школьников «Земля — Луна, Калуга — Марс». В числе почетных гостей — заслуженный испытатель ракетно-космической техники Александр Гущин, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рыжов, директор калужского филиала «НПО им. С. А. Лавочкина» Павел Середин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве цифрового развития Калужской области.

Фото министерство цифрового развития Калужской области На церемонии открытия техно-фестиваля космической тематики для школьников

Основная цель фестиваля — приобщение школьников и молодежи к техническому творчеству, в том числе для выбора будущей профессии научно-технической направленности. В 2020 году около 1200 школьников приняли участие в нем дистанционно. В 2021 году фестиваль проходит в формате онлайн и очно. В течение трех дней школьники из Калужской, Орловской, Свердловской областей и Чувашии увидят соревнования роботов, сконструированных школьными командами или отдельными учениками, смогут посетить мастер-классы и интерактивные лекции, которые для них проведут специалисты ракетно-космической отрасли и космонавтами. Станут известны победители в номинациях «Гонки между кратерами», «Космический биатлон», «Марсианская стройка».

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский прочел для школьников лекцию на тему «Цифровые технологии в современном мире». Дмитрий Разумовский подробно рассказал о IT-разработках и цифровых сервисах, которые успешно применяются в области. В частности, речь шла об электронном дневнике. В ходе обсуждения школьники озвучили ряд предложений по усовершенствованию системы.

Мероприятие организовано ГМИК им. К. Э. Циолковского, «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» при поддержке Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Государственной корпорации «Роскосмос».