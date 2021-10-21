Москва, 21 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В 2021 году время, которое потребители в России тратят на выбор и покупку продуктов в интернете, сократилось, выяснили аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома). По сравнению с прошлым годом, жители России стали на 22% меньше времени проводить на сайтах и в приложениях крупнейших онлайн-продавцов повседневных товаров, заходя с мобильного, и на 5% меньше со стационарного устройства. Количество посещений на одного пользователя также снизилось.

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В марте-августе 2021 года они тратили в среднем 18,6 минуты в месяц на выбор продуктов с мобильного. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это время уменьшилось на 22%. Вместо почти 4 сессий за месяц в марте-августе 2020 года в 2021 году россияне стали обходиться 2,7 в месяц. Количество заходов на одного пользователя со стационарных компьютеров тоже сократилось — с 4,4 сессии год назад до 3,3 сессии в марте-августе этого года. Общее время, проведённое на сайтах продуктовых магазинов со стационарных устройств, больше, чем с мобильных практически на 10 минут — 28,5 минуты. За год оно уменьшилось на 5%.

От региона к региону ситуация отличается. Так, жители Москвы и Московской области тратят на покупки продуктов с мобильного в 2,5 раза больше времени, чем среднестатистический россиянин — 49 минут в месяц (+39% к прошлому году) на 4 сессии (против 5 год назад). При этом со стационарных устройств на выбор еды у них уходит ещё больше времени — 71 минута в месяц (+60%) на 5 сессий (5,8 в прошлом году).

Впрочем московская агломерация — единственная из проанализированных территорий, где время на покупки продуктов в интернете выше, чем среднее по стране. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребители в месяц тратят 14 минут на три сессии на выбор продуктов с мобильного телефона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 65%, количество сессий увеличилось на 0,6. У стационарных устройств динамика немного ниже, но итоговый показатель выше — 22 минуты в месяц (рост к прошлому году на 23%) на 3,7 сессии (против трёх год назад).

В Нижегородской области на выбор еды и повседневных товаров в интернете тратят ещё меньше времени, чем в Санкт-Петербурге — 10 минут с мобильных устройств и 18,5 минут со стационарных в месяц. По сравнению с прошлым годом это в 2 и 2,5 раза больше. При этом количество сессий выросло незначительно — на 0,2 до 2 с мобильных и на 0,25 до 2,6 со стационарных.

В Приморском крае число сессий на одного пользователя совпадает с показателем Нижегородской области несмотря на небольшое снижение относительного прошлого года — на 0,2 у мобильных устройств и на 0,4 у стационарных. Однако общая длительность выбора и покупки товаров с мобильных здесь ниже, чем среди жителей Нижегородской области — 7,5 минут (+27% к прошлому году). А со стационарных, наоборот, выше и практически совпадает со среднестрановым показателем — 28 минут (рост в 3,3 раза за год).

Новосибирская область уступает Приморью по времени, которое жители региона тратят на выбор продуктов, но опережает по количеству сессий на одного пользователя. Так, в области в течение месяца один пользователь совершает примерно 2,6 захода на сайт или в приложение продуктовых онлайн-магазинов с мобильного и 3,3 раза заходит со стационарного устройства и проводит там 7 и 17,5 минут соответственно (рост в 3 и 5 раз).