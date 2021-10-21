Москва, , 19:00 — REGNUM Молдавия находится на грани коллапса и возлагает надежды на Приднестровье. Об этом ИА REGNUM заявил 21 октября директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Тирасполь. 2 сентября 2020 President.gospmr.org

«Сегодня Молдавия находится перед угрозой настоящего энергетического коллапса», — заявил политолог.

«Там уже намерены решать вопрос за счет перехода, где это возможно, на мазут. Причем мазут также придется закупать по завышенным ценам и в условиях дефицита», — сообщил Шорников.

«Если Молдавия не заключит контракт с «Газпромом», это безусловно, ударит и по Приднестровью. Сейчас молдавские власти как за соломинку цепляются за Приднестровье, рассчитывая, что Россия не захочет оставлять без газа своих соотечественников, а потому пойдет Кишиневу на уступки», — заключил эксперт.

Напомним, что в Молдавии сложилась близкая к критической ситуация с поставками газа. Кризис разразился после того, как закончился контракт на поставки газа с корпорацией «Газпром».