Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в центральном матче двенадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Евдокимов Артем Дзюба

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Владислав Назаров и Максим Ковалев.

На данный момент «Зенит» с семью победами и 23-мя очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», набрав после одиннадцати туров семнадцать очков, расположился шестью позициями ниже.

В последний раз «Зенит» и «Спартак» играли между собой 16 декабря 2020 года. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба.