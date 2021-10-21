Кито, 21 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Судебный иск против правительства Эквадора подали коренные народы эквадорской Амазонии, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Cuenca High Life.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Они требуют приостановить реализацию планов президента Гильермо Лассо по увеличению нефтедобычи за счёт разработки месторождений в джунглях.

Президент Эквадора издал два указа, облегчающих разработку нефтяных месторождений в экологически уязвимых районах джунглей, чтобы привлечь иностранные инвестиции.

Вожди коренных общин Амазонки обратились в Конституционный суд Эквадора с требованием отменить эти указы.

«Правительство Эквадора видит в нашей территории только источник ресурсов», — заявил лидер племени ваорани Немонте Ненкимо.

«Наша территория — это наше дело, и мы никогда не позволим нефтяным или горнодобывающим компаниям проникнуть в наш дом и разрушить наш дом и убить нашу культуру», — подчеркнул он.

По словам вождей коренных народов, расширение добычи нефти поставит под угрозу биологическое разнообразие джунглей, где проживают десятки их общин.

«Они стремятся продолжить политику смерти, — сказал Леонидас Иза, возглавляющий организацию коренного населения CONAIE. — Это не проблема коренных жителей, это проблема цивилизации».