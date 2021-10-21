21 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили закупки Литвой электроэнергии в Белоруссии, несмотря на советы Вильнюса Украине отказаться от этого.

Артур Савин, , 20:12 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о том, что Литва активно потребляет электричество, выработанное на Белорусской АЭС, хотя сама призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с данной станции, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

«В своё время, чтобы попасть в Европейский союз, Литва по требованию ЕС вывела из эксплуатации Игналинскую АЭС. «Лампочка Ильича» погасла, и вот теперь спасает эту самую Литву электроэнергия из Белоруссии», — отмечает Коля Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что литовские власти поступили крайне подло по отношению к Украине. Такие двойные стандарты вносят серьёзный раскол в отношения между Киевом и Вильнюсом.

«Это при том, что Литва усиленно советовала Украине отказаться от электроэнергии из России и Белоруссии. Что теперь? Как они будут объясняться перед Киевом? Это же прямое оскорбление, иначе никак это не понять», — пишет Мадина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Киеве должны переоценить отношения с Литвой после такого подлого поступка, иначе окружающие страны так и продолжат использовать Украину в своих целях, не считаясь с её мнением.

«Чётко так подставили Украину под дефицит электроэнергии, а сами эти излишки себе в энергосеть запустили. Очередная помощь Украине от европейских братушек?» — задаётся вопросом Сергей С.

Белорусская АЭС President.gov.by

Часть людей считает, что киевские власти сами виноваты в том, что пытаются угодить западным партнёрам, забывая о своих интересах. Никто кроме руководства Украины не будет заботиться о благополучии украинского народа, пишут граждане.

«В общем, Украина отказывается покупать у России электроэнергию и газ и поэтому приняла мужественное решение покупать российский газ и электроэнергию у европейских посредников, хотя даже литовцы такой глупостью не отличаются. Клоуны», — считает Борис В.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация, в которой оказалась Украина, может быть предвестником скорого конца данного государства, потому что даже такие принципиальные в своей русофобской политике страны, как Литва, не побрезговали закупить белорусское электричество перед надвигающейся зимой.

«Снова Киев развели. Уже даже Литва, купив электроэнергию у Батьки, не побоялась опозорить своего якобы союзника. Газа нет, дров нет, денег тоже нет, да ещё и от электроэнергии тоже заставили отказаться. И снова Россия виновата, впрочем, как всегда. Зато теперь в НАТО. Не жизнь, а малина у Киева. Ничего не нужно для развития своей страны Киеву кроме сплетен и оружия», — поделился своим мнением Вячеслав К.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа President.gov.ua

Нашлись и те, кто убеждены, что украинскому народу пора задуматься, чьи интересы отстаивает правительство, сидящее в Киеве.

«Бедные и наивные украинцы! Они ещё верят, что це Европа — это рай на земле и ждёт их с распростёртыми объятиями. Раньше бы написали: «Звериный оскал капитализма», но сейчас: «Ничего личного, детка, просто бизнес!» — указывает Ирина М.

Напомним, 21 октября депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал в Facebook, что Литва активно потребляет электричество, выработанное на Белорусской АЭС, хотя сама призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с данной станции.