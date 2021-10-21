Вашингтон, 21 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Сенатор ДжоМанчиниз Западной Вирджинии заявил 21 октября, что, по его мнению, демократы совсем скоро договорятся об установлении новой, урезанной, цены законопроекта президента Джо Байдена о расходах США. Об этом сообщает Reuters.

U.S. Senate Джо Манчин

«Мы сегодня и завтра все обсудим и надеюсь, что мы придем к определенному решению касательно того, согласны мы или нет. Я думаю, что мы приближаемся к тому, чтобы договориться об окончательной цене, да», — сказал Манчин журналистам.

Напомним, что Байден признал, что ключевые части его законопроекта, включающего социальные аспекты, скорее всего, придется существенно сократить. Изначально проект оценивался в $3,5 трлн, но республиканцы посчитали данную цифру необоснованно завышенной.

Ранее, 19 октября, Байден пообещал снизить цену до $2 трлн и предположил, что она может быть ниже $1,75 трлн.