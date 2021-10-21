Вологда, 21 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Кафедральном соборе Вологды простились с убитой 17 октября девятилетней школьницей. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости.

Отпевание

«Прощание и похороны девочки прошли сегодня. Было очень много народу. Несли цветы, игрушки. Службу отслужил митрополит Савва, он произнес очень трогательные слова, от которых у всех сердце сжалось», — рассказали в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, тело убитой вологодской школьницы было найдено в одной из квартир Вологды 18 октября. В убийстве созналась хозяйка жилья, состоящая на учете в психдиспансере 40-летняя Ульяна Ланская. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, в отношении матери погибшей, оставившей ребенка без присмотра.

По версии следствия, в период с 15 часов 16 октября до 21 часа 17 октября Ланская совершила убийство малолетней. 19 октября в городе Беломорске Республики Карелия подозреваемая была задержана. 21 октября в закрытом режиме Ланской была избрана мера в виде заключения под стражу на два месяца.