Мадрид, 21 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум.

21 октября портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков третьего тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Самым ценным игроком с оценкой 9.7 был признан 21-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор, отметившийся во встрече с донецким «Шахтером» (5:0) двумя забитыми мячамии одной результативной передачей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Помимо Винисиуса, в символическую сборную включены Тибо Куртуа («Реал», 8.0), Дейли Блинд («Аякс», 9.2), Жерар Пике («Барселона», 8.5), Себастьян Коатеш («Спортинг», 8.6), Маттиа Де Шильо («Ювентус», 8.0), Жоржиньо («Челси», 9.0), Лерой Сане («Бавария», 9.6), Рияд Марез («Манчестер Сити», 9.0), Карим Бензема («Реал», 9.6) и Паулиньо («Спортинг», 9.5).

В текущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в одиннадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.