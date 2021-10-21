Москва, 21 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева отреагировала на выступление команды «Сборная России» в телешоу «Игра» на канале ТНТ. Об этом 21 октября пишет издание StarHit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ляйсан Утяшева

«По поводу пародии на меня в «Игре»… Считаю, что было исполнено гениально», — похвалила команду Утяшева. «Я обожаю юмор, живу с юмористом… Продолжайте следить за моими завораживающими интонациями в «Новых танцах», — обратилась она к комикам.

ИА REGNUM напоминает, что в шоу «Игра» команда «Сборная России» показала пародию на Ляйсан Утяшеву. Комики решили передать её манеру ведения программы «Новые танцы» на телеканале ТНТ.