Нижний Новгород, 21 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Подполковник милиции в отставке Александр Шиков завоевал две золотых медали на Открытых международных играх силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр — XV». Об этом сообщает управление МВД по Нижегородской области сегодня, 21 октября.

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Шиков занял первое место в состязаниях по народному жиму и первое место по русскому жиму с результатами, которые позволили ему установить сразу два мировых рекорда в возрастной категории 50 лет — 54 года.

В ведомстве отмечают, что Александр Шиков 17 лет проработал в Кулебакском ГОВД, в течение семи лет был оперуполномоченным уголовного розыска, а затем перешел на должность старшего оперуполномоченного в отдел борьбы с экономическими преступлениями. В последние годы работы в правоохранительных органах он возглавлял отдел кадров.