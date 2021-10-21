Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Участница массовой акции из Ленинградской области стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

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По версии следствия, в августе текущего года 53-летняя женщина во время пикета публично демонстрировала плакат с надписью, сопровождая его личными высказываниями, содержащими положительную оценку лиц, связанных с деятельностью организации, признанной террористической на территории РФ, и их действий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

«Следователями совместно с сотрудниками полиции по месту ее жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно ИА REGNUM, женщина 18 августа 2021 года была участницей несанкционированной акции в городе Кудрово, в ходе которой прозвучали высказывания в поддержку лиц, связанных с деятельностью «Партии исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами») (организация, деятельность которой запрещена в РФ).