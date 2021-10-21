Вирджиния, США, , 18:53 — REGNUM Демократическая и Республиканская партии США в сентябре влили деньги в штат Вирджиния в преддверии выборов губернатора, которые состоятся 2 ноября и покажут, есть ли у республиканцев шанс получить контроль над Конгрессом США в следующем году, сообщает 21 октября Reuters со ссылкой на информацию о финансировании избирательной кампании.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, США tpsdave

Согласно документам, демократический национальный комитет (DNC), один из основных органов по сбору средств для партии президента Джо Байдена, выдал $1,1 млн демократам Вирджинии.

Республиканский национальный комитет (РНК) предоставил почти полмиллиона долларов республиканцам штата Вирджиния за тот же период.

Напомним, что на президентских выборах 2020 года Байден победил в Вирджинии с перевесом в 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Барак Обамаподдержит демократа Терри МакОлиффав губернаторской гонке в Вирджинии, которая проходит с минимальным отрывом. МакОлифф привлекает к помощи самых известных деятелей Демократической партии, чтобы они помогли ему набрать голоса.