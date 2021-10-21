Бишкек, 21 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Сейчас в Киргизии 377 сельских округов или 84% от их общего количества получают государственные дотации. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на общереспубликанском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрта в Киргизии

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Он отметил, что у руководства сельских администраций нет четких планов по сокращению потребления госсубсидий, а чиновники не ищут дополнительные источники пополнения местного бюджета.

«Такого быть не должно. Необходимо приложить максимум усилий для выхода из государственной дотации», — подчеркнул премьер-министр.

По словам высокопоставленного чиновника, для этого уже до конца года 100% подоходного налога, 50% роялти и 30% налога с продаж начнут поступать в местные бюджеты.

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