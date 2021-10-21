Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. По факту стрельбы возле Петровского колледжа в Кировском районе Санкт-Петербурга задержаны двое молодых людей. Об этом 21 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Охолощенный пистолет

Ранее ИА REGNUM сообщало, что недалеко от Петровского колледжа в районе дома 9 по Охотничьему переулку были слышны выстрелы. Однако позже стало известно, что прозвучал лишь один выстрел, предположительно, из небоевого оружия. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточнили в свою очередь в Главке, полицейские установили, что к инциденту могут быть причастны двое учащихся расположенного неподалеку колледжа, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

«У одного из них изъят охолощенный пистолет. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время учебное заведение работает в штатном режиме», — подытожили в ведомстве.