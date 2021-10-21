Болгария приняла председательство в международной транспортной сети ТРАСЕКА
София, 21 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Болгария стала страной-председателем Межправительственной комиссии по вопросам транспортных связей (МПК) ТРАСЕКА. Об этом 21 октября сообщило Радио Болгария.
Согласно официальной информации, соответствующий мандат торжественно принял министр транспорта Болгарии Христо Алексиев.
Министр подчеркнул, что на данном этапе в рамках проектов ТРАСЕКА для Болгарии крайне важно модернизировать болгарские порты Варна и Бургас, а также интенсифицировать транспортное сообщение с Турцией.
Напомним, ТРАСЕКА является международной организацией, обеспечивающей поток грузов по транспортному коридору «Запад — Восток». В состав структуры входят Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.