София, 21 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Болгария стала страной-председателем Межправительственной комиссии по вопросам транспортных связей (МПК) ТРАСЕКА. Об этом 21 октября сообщило Радио Болгария.

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Согласно официальной информации, соответствующий мандат торжественно принял министр транспорта Болгарии Христо Алексиев.

Алексиев «В новом качестве София предпримет все усилия для устранения институционных и правовых барьеров на пути развития транспортных коридоров в целях обеспечения международной торговли. Мы будем максимально способствовать улучшению качества работы автомобильного, железнодорожного и морского сообщения в рамках коридора «Восток-Запад».

Министр подчеркнул, что на данном этапе в рамках проектов ТРАСЕКА для Болгарии крайне важно модернизировать болгарские порты Варна и Бургас, а также интенсифицировать транспортное сообщение с Турцией.

Напомним, ТРАСЕКА является международной организацией, обеспечивающей поток грузов по транспортному коридору «Запад — Восток». В состав структуры входят Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.