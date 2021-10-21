Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Переполох в Кировском районе Санкт-Петербурга из-за звуков стрельбы устроил совершеннолетний студент Петровского колледжа, который сделал одиночный выстрел из сигнального пистолета в воздух недалеко от учебного заведения. Об этом 21 октября ИА REGNUM сообщили в дирекции колледжа.

carlos5847 Пистолет

Напомним, днем 21 октября на Балтийской улице, где расположено главное здание колледжа, очевидцы услышали стрельбу. Как выяснилось, местных жителей напугал одиночный выстрел, который совершил студент недалеко от Петровского колледжа.

«Стрельба была на улице и не на территории учебного заведения. Был сделан один единственный выстрел из сигнального пистолета. Пистолет не боевой. Видимо, перед девочками решил похвастаться», — пояснил собеседник агентства.

Молодой человек характеризовался в колледже хорошо. Сейчас с ним ведутся следственные действия.