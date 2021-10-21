Екатеринбург, 21 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге трое граждан арестованы за сбыт продукции, содержащей метиловый спирт. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

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Постановление вынес Чкаловский районный суд. Граждане взяты под стражу пока до 15 декабря. Им грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре эти лица продавали спиртосодержащую жидкость на Ботаническом рынке. В результате 18 жителей Свердловской области погибли.