Москва, , 17:34 — REGNUM Вопросы, которые Москва задала странам Запада, заявляющим, что российский гражданин Алексей Навальный был отравлен, так и остались без ответа, сообщила 21 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Жан Батист Симеон Шарден. Мыльный пузырь. 1734

Так, на запрос Москвы до сих пор не получен ответ, какое именно токсичное вещество было обнаружено военными химиками Германии в биоматериалах Навального. Также Запад не ответил на вопрос, кто сопровождал Навального на борту чартерного рейса из Омска в Берлин.

Не ясна также роль Марии Певчих — соратницы Навального, и без ответа остаётся вопрос, почему правоохранительным органам РФ не дают её опросить. Без ответа на все эти вопросы Москва не может определить, был ли состав преступления в инциденте с Навальным в августе прошлого года.

Захарова «Германия и технический секретариат ОЗХО в принципе уклонились и от предоставления нам видеоматериалов, которые должны были внести некую ясность во всю ситуацию».

Как пояснила дипломат, эти материалы специалистам ОЗХО следовало отснять при отборе биопроб у Навального в «Шарите», точно так же, как и при их разделении и опечатывании в штаб-квартире ОЗХО в Гааге для передачи в две зарубежные лаборатории.

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