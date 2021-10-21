В МИД РФ назвали вопросы по Навальному, на которые так и не ответил Запад
Москва, 21 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Вопросы, которые Москва задала странам Запада, заявляющим, что российский гражданин Алексей Навальный был отравлен, так и остались без ответа, сообщила 21 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так, на запрос Москвы до сих пор не получен ответ, какое именно токсичное вещество было обнаружено военными химиками Германии в биоматериалах Навального. Также Запад не ответил на вопрос, кто сопровождал Навального на борту чартерного рейса из Омска в Берлин.
Не ясна также роль Марии Певчих — соратницы Навального, и без ответа остаётся вопрос, почему правоохранительным органам РФ не дают её опросить. Без ответа на все эти вопросы Москва не может определить, был ли состав преступления в инциденте с Навальным в августе прошлого года.
Как пояснила дипломат, эти материалы специалистам ОЗХО следовало отснять при отборе биопроб у Навального в «Шарите», точно так же, как и при их разделении и опечатывании в штаб-квартире ОЗХО в Гааге для передачи в две зарубежные лаборатории.