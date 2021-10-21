Калуга, 21 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Калужская область по итогам первой недели экочелленджа в поддержку федеральной экологической акции «Сохраним лес» занимает седьмое место. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Акция «Сохраним лес»

В топ-10 также вошли Москва и Санкт-Петербург, Белгородская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Челябинская и Тульская области, а также Республика Крым.

Итоги экочелленджа будут подведены в начале декабря 2021 года. До этого времени каждый может ответить на вопросы викторины, увеличив шансы Калужской области на победу. Наградой станет фестиваль с участием популярных артистов.