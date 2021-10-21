Москва, , 18:40 — REGNUM Причина отсутствия планирования и заключения долгосрочных договоров — нестабильность во внутренней политике и конкуренция между политсилами. Об этом ИА REGNUM заявил 21 октября директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«Почему не заключали долгосрочных договоров с «Газпромом» по поставкам газа? Отчасти из-за внутренней нестабильности — за два года в Молдавии сменилось три правительства», — заявил политолог.

«При этом оппозиция всегда критиковала правительство за недостаточно выгодные для Молдавии цены, но тогда и рынок был другой. Так что заключать долгосрочный договор и сразу подвергнуться жесткой критике в условиях постоянной предвыборной ситуации было себе дороже», — пояснил Шорников.

Напомним, что Молдавия оказалась на грани энергетического кризиса после того, как закончился контракт на поставки газа с корпорацией «Газпром». Кишинёв активно ведёт переговоры с представителями российской корпорации, которые пока не увенчались успехом.