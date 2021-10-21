Рязань, 21 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении трёх несовершеннолетних жителей города Сасово Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, в сентябре 2021 года подростки 2002, 2003 и 2004 годов рождения через интернет договорились с неустановленным лицом о раскладке наркотиков в тайниках за денежное вознаграждение. Один из подозреваемых получил партию запрещённого вещества, расфасовал дозы и отправился с приятелями «на подработку». Подростков задержали на одной из улиц города.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.