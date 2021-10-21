Вашингтон, 21 октября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Таможенная и пограничная служба США (CBP) 21 октября запретила импорт свежих томатов с мексиканских ферм Agropecuarios Tom и Horticola по причине использования там принудительного труда, сообщает Reuters.

Barney Moss Мексика

В октябре 2020 года мексиканские власти уже пытались принять меры в связи с использованием принудительного труда на тех же фермах в Мексике.

Напомним, что Мексика экспортирует в Соединенные Штаты помидоры на $2 млрд — около половины всех потребляемых в США томатов.