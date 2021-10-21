Ханты-Мансийск, 21 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Власти Югры с 25 октября по 7 ноября 2021 года по причине сложной ковидной обстановки в регионе продлили каникулы школьников в 13 из 22 муниципалитетов региона. Об этом сообщает директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

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Долгие осенние каникулы вводятся на территории муниципальных образований ХМАО Лангепас, Урай, Нефтеюганск, Югорск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Покачи, Кондинский, Советский, Белоярский, Ханты-Мансийский, Берёзовский районы.

Алексей Дренин сообщил, что профильным органам власти необходимо обеспечить занятость учащихся в каникулы через онлайн активности, а также проведение пришкольных лагерных смен в онлайн формате.