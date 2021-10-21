Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Североатлантический альянс поставлен на грань больших трансформаций из-за переосмысления угроз со стороны Китая и России, сообщает 21 октября со ссылкой на The Washington Post.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что сейчас шеф Пентагона Ллойд Остин направляется на личную встречу министров обороны стран НАТО, которая станет первой с начала пандемии коронавируса. Двухдневная встреча министров обороны предваряет запланированный на следующий год саммит НАТО в Мадриде, где может быть принят новый документ, излагающий их общие стратегические цели.

Подчеркивается, что НАТО не обновляло свою стратегическую концепцию с 2010 года, и в ней значение Китая даже не рассматривается.

При этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что 21 октября министры обороны стран НАТО могут принять «новый набор целевых указателей для союзников», добавив, что «мы находимся в самом разгаре трансформации НАТО».

Часть такой трансформации связана с новыми угрозами со стороны Китая и сферы искусственного интеллекта, а также угрозам со стороны России, которая отозвала свою дипломатическую миссию в НАТО и планирует закрыть все представительства альянса в Москве.

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