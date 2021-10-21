Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Петербургский промышленно-технологический колледж им. О.Н. Путилова (Петровский колледж), после того, как стало известно о стрельбе вблизи учебного заведения, усилил меры предосторожности. Об этом 21 октября ИА REGNUM сообщил директор колледжа Геннадий Шорников.

Охрана

По его словам, как только стало известно, что в квартале, рядом с которым располагается учебное заведение, слышна стрельба, была усилена охрана: закрыт внешний периметр колледжа, усилена охрана, выставлены посты наблюдения.

«Нас это ни в коем случае не затронуло, но мы предприняли меры безопасности. В случае, если бы к нам такой человек пришел, мы были бы готовы к чрезвычайной ситуации и предотвратили самые худшие последствия», — пояснил Шорников.

Также директор заверил, что никакой паники в учебном заведении не было, учебный процесс продолжался в обычном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возле Петровского колледжа на улице полиция задержала человека, который якобы сделал несколько выстрелов из пистолета. По предварительным данным, никто не пострадал.