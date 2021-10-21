Исторические поселения Калужской области нуждаются в федеральной поддержке
Калуга, 21 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. 21 октября на заседании сессии депутаты Законодательного собрания Калужской области заслушали информацию правительства региона об основных направлениях развития въездного туризма. Заместитель губернатора Владимир Попов рассказал, что в туризме региона работает более 15 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей эта цифра доходит до 100 тысяч. В целом в Калужской области к посещению предлагается более 1000 объектов.
Важнейшим показателем состояния сферы является объем турпотока. По итогам прошлого года он снизился на 30 процентов, но сейчас наблюдается восстановление. «В настоящее время мы достигли фактического показателя аналогичного периода 2019 года — 2 млн человек», — сказал Владимир Попов. В числе перспективных направлений развития отрасли он отметил тот факт, что Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимировской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту «Большое Золотое кольцо».
Еще одно перспективное направление — создание и развитие уникальных маршрутов. В их числе «Императорский маршрут», связанный с династией Романовых, который по итогам экспертного совета Ростуризма получил статус «брендового». В ближайшее время в Ростуризм будут направлены еще два калужских проекта это «Провинциальное путешествие» и «Усадебное кольцо».
Председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев обратил внимание на тему развития малых городов — таких как Боровск, Таруса, Козельск и увеличении в них туристического потока.
Владимир Попов согласился с этими инициативами. По его словам, к их проработке подключатся специалисты профильных ведомств.