Калуга, 21 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. 21 октября на заседании сессии депутаты Законодательного собрания Калужской области заслушали информацию правительства региона об основных направлениях развития въездного туризма. Заместитель губернатора Владимир Попов рассказал, что в туризме региона работает более 15 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей эта цифра доходит до 100 тысяч. В целом в Калужской области к посещению предлагается более 1000 объектов.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

Важнейшим показателем состояния сферы является объем турпотока. По итогам прошлого года он снизился на 30 процентов, но сейчас наблюдается восстановление. «В настоящее время мы достигли фактического показателя аналогичного периода 2019 года — 2 млн человек», — сказал Владимир Попов. В числе перспективных направлений развития отрасли он отметил тот факт, что Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимировской, Тульской и другими областями центра России присоединилась к проекту «Большое Золотое кольцо».

«Проект предусматривает развитие туристически привлекательных территорий, в которые безусловно войдут Боровский, Тарусский, Малоярославецкий, Жуковский и другие северные районы области», — сказал замгубернатора.

Еще одно перспективное направление — создание и развитие уникальных маршрутов. В их числе «Императорский маршрут», связанный с династией Романовых, который по итогам экспертного совета Ростуризма получил статус «брендового». В ближайшее время в Ростуризм будут направлены еще два калужских проекта это «Провинциальное путешествие» и «Усадебное кольцо».

Председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев обратил внимание на тему развития малых городов — таких как Боровск, Таруса, Козельск и увеличении в них туристического потока.

«Вчера на личном приеме в Боровске, который является историческим поселением, мы этот вопрос обсуждали с краеведами. Прозвучало предложение о том, чтобы таким городам обеспечить прямое федеральное финансирование, потому что они нуждаются в принципиально другом качестве инфраструктуры. На сегодняшний день все программы, в том числе и обширные программы министерства культуры Российской Федерации, рассчитаны на то, чтобы поддерживать и реставрировать объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности. А в наших малых городах они находятся в собственности муниципалитетов, поэтому в программы мы не попадаем. Необходимо формировать программу областную, потому что собственные налоги у исторических городов малы. Они нуждаются в нашей помощи. Над этим надо думать. Кроме того, надо готовить предложения по изменению федерального законодательства, чтобы, к примеру, статус, который получил Боровск, был обеспечен федеральным финансированием», — предложил Геннадий Новосельцев.

Владимир Попов согласился с этими инициативами. По его словам, к их проработке подключатся специалисты профильных ведомств.