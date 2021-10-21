Ставрополь, 21 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пресечена попытка провоза большой партии контрафактной газированной воды. На КПП «Ищерское» были остановлены три грузовика, в которых находились в общей сложности свыше 50 тыс. бутылок газировки под брендами известных марок.

Publicdomainpictures.net Вода в бутылках

Документы на груз вызвали сомнение у сотрудников полиции. Его подтвердила проведенная экспертиза — товар оказался незаконным. В настоящее время по факту перевозки «левой» продукции возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, сообщили в пресс-службе ВОГОиП МВД России.

Одна из машин перевозила напитки сомнительного качества из Астрахани в Краснодар, другие машины следовали по маршруту Грозный — Симферополь. Фальсификат был изъят, общая стоимость ущерба, причинённая правообладателям торговых знаков, превысила 3,2 млн рублей. В настоящее время устанавливаются каналы поставки сомнительной газировки и другие участники противоправной деятельности.