Вашингтон, 21 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление (FAA) США предложило бортпроводникам отдыхать не менее 10 часов между полетами. Новое правило соответствует распоряжению Конгресса от 2018 года, сообщает 21 октября Reuters.

ThePixelman Самолеты

Ассоциация Airlines for America, представляющая интересы крупнейших перевозчиков, включая American Airlines, Delta Air Lines United Airlines и других, ранее подсчитала, что новые правила обойдутся в $786 млн за 10 лет.

Авиационные профсоюзы призвали FAA к скорейшему принятию правила о 10-часовом перерыве из-за соображений безопасности.

По оценкам FAA, постановление вынуждает отрасль привлечь еще 1042 бортпроводника, что будет стоить $118 млн ежегодно.