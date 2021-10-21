Москва, 21 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Молдавские политики проспали рост цен на энергоносители и оказались не готовы вести переговоры с российскими корпорациями. Об этом ИА REGNUM заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«Молдавские власти откровенно проспали взлёт цен на газ и оказались не готовы к переговорам, когда очередной контракт подошел к концу», — заявил политолог.

«В октябре Молдавия была вынуждена покупать газ по ценам в пять раз выше, чем до этого. А в ноябре, если новый контракт не будет заключен, «Газпром» прекратит поставки в Молдавию», — напомнил Шорников.

«Сейчас в Кишиневе паника, они ищут альтернативных поставщиков газа в странах ЕС, при том что в Европе сейчас везде дефицит энергоносителей», — пояснил Шорников.

Напомним, что молдавские политики активно ведут переговоры с представителями «Газпрома» с целью добиться пролонгации условий поставок газа в 2020—2021 гг.