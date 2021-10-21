Москва, , 17:21 — REGNUM Сведений, которые Москва запрашивала у европейских стран по инциденту с российским гражданином Алексеем Навальным, через ОЗХО, она так и не получила, сообщила 21 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Отметив, что три дня назад, 18 октября, Берлин, Стокгольм, Париж и Лондон отреагировали на встречный демарш РФ по ситуации с Навальным, Захарова сказала, что они ответили вовремя, но не по существу.

«Это такие отписки, которые сформулированы в рамках «мегафонной дипломатии», с устаревшими обвинительными тезисами в стилистике «хайли лайкли». Коллеги не предоставили никаких запрошенных нами сведений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва запросила у технического секретариата ОЗХО «видеоматериалы, которые должны были быть отсняты специалистами секретариата сначала при отборе биопроб» у Навального в «Шаритэ».

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