Бреды, Челябинская область, 21 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Бердинском районе Челябинской области начальница отделения почтовой связи стала фигуранткой уголовного дела о присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

По данным следствия, преступление было совершено в июле-августе. Добычей гражданки стали деньги и товарно-материальные ценности на сумму больше 240 тыс. рублей.

Идут следственные действия. Решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения и о предъявлении обвинения.