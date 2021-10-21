Чебоксары, 21 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту совершения действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд

Фигурантом уголовного дела стал 44-летний безработный мужчина. По данным правоохранителей, 6 августа 2021 года в Чебоксарах он в пьяном виде подсел на скамейку к знакомой пятилетней девочке, находившейся у подъезда, и совершил в отношении неё действия сексуального характера.

В ведомстве отмечают, что это происходило на глазах соседки, которая и сообщила о произошедшем правоохранителям. В тот же день злоумышленника задержали.

В управлении отмечают, что мужчина вину признал. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). Материалы переданы в суд.

Напомним, что в следственном управлении СКР круглосуточно работает телефонная линия «Ребенок в опасности» (62−46−57, 123), где принимают звонки о преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чувашии вынесен приговор 60-летнему жителю Самарской области за преступления сексуального характера. Одной из жертв стала десятилетняя девочка. Мужчина получил 14,5 года колонии.

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