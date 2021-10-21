Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Около 142 тысяч жителей Ленинградской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения с помощью портала «Госуслуг». Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

Формат электронной переписи доступен на портале с 15 октября до 8 ноября 2021 года. Тем, кто самостоятельно заполнит анкету, на почту и на мобильный телефон будет выслан QR-код, один на домохозяйство, а также цифровой код на каждого члена домохозяйства. Их нужно предъявить переписчику, который будет обходить дома и квартиры, чтобы избежать дублирования. Такой возможностью воспользовались уже более 7,4% жителей Ленинградской области.

«Официальная статистика говорит, что в Ленинградской области проживают 1 млн 900 тысяч человек, альтернативные источники — о большем количестве. Именно перепись населения позволит нам получить актуальные данные не только о численности, но и об уровне образования, источниках доходов, составе семьи и главное — месте проживания вне зависимости от регистрации. Эта информация ляжет в основу формирования бюджетов всех уровней, планов по развитию социальной, транспортной и дорожной инфраструктуры и всего, что связано с улучшением качества жизни наших граждан», — прокомментировала начальник департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Лина Никифорова.

В Ленинградской области работают 3951 переписчиков и контролеров, а также 46 инструкторов в МФЦ и более 400 волонтеров.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.