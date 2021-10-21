Москва, , 18:18 — REGNUM Молдавия стала вооружаться, но скорее это меры, направленные на оказание морального давления на Приднестровье. Об этом заявил сегодня, 21 октября, ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«Применение силы и угроза силой, даже невербальная, это вещи разные», — заявил эксперт.

«Молдавия сейчас почему-то стала активно вооружаться, она закупила у США вооружений на $5 млн. Недавно в Кишиневе приземлился первый американский борт с вооружением, до конца года ожидается еще четыре», — сообщил политолог.

«Так что ожидаемые «дипломатические» требования Молдовы Тирасполю вполне могут подкрепляться какими-то демонстрациями решительности. Хотя мне все же кажется, что американское оружие больше нужно для моральной поддержки. Ни молдавские, ни румынские военные не готовы воевать с Россией» — сделал вывод Шорников.