Воронеж, 21 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Власти Воронежа приступили к поиску подрядчика на установку главной городской новогодней ели, об этом сообщили 21 октября в пресс-службе мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Главная елка Воронежа

В соответствии с конкурсной документацией, размещённой на сайте госзакупок, победителю конкурса необходимо до 13 декабря на площади Ленина установить 26-метровую ель с обнарядкой, обеспечить ее электроснабжение и эксплуатационное обслуживание. Также подрядчик должен демонтировать ель в период с 20 по 25 января 2022 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2 339 967,60 руб. Заказчиком выступает муниципальное казенное предприятие «Горсвет». Заявки от претендентов принимаются до 8 ноября, победителя планируют назвать 15 ноября.

26-метровая ель «Снежная королева» впервые была установлена в Воронеже в 2016 году. Световая верхушка «Снежной королевы» имеет вид 14-конечной звезды. Для украшения ели предусмотрены гирлянды — бусы из шаров и 1223 дополнительных игрушки. Подсвечиваются ветки светодиодными прожекторами зеленого цвета в количестве 122шт.