Игорь Артамонов обсудил современную энергетику с главой «Россетей»
Липецк, 21 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в ходе рабочей встречи обсудили итоги деятельности липецкого филиала по подготовке к осенне-зимнему периоду, проводимой консолидации электросетевого комплекса области, а также реализацию высокотехнологичных проектов, сообщает ИА REGNUM.
На встрече особо отмечалось, что филиал «Липецкэнерго» полностью и своевременно подготовился к отопительному сезону, выполнив план технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Было отремонтировано порядка 330 километров воздушных линий электропередачи и 111 питающих центров напряжением 0,4−110 кВ, расчищено 635 гектаров просек воздушных линий. В полной готовности находятся 128 бригад «Липецкэнерго» в составе 430 человек и 212 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами, экипировкой, средствами защиты. В их распоряжении находится 41 резервный источник энергоснабжения для временной подачи электроэнергии.
Игорь Маковский отметил работу, проводимую в рамках сотрудничества с региональной властью в сфере энергетики, уделив особое внимание вопросам развития дополнительных услуг, которые оказывает «Россети Центр».