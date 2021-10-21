Липецк, 21 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в ходе рабочей встречи обсудили итоги деятельности липецкого филиала по подготовке к осенне-зимнему периоду, проводимой консолидации электросетевого комплекса области, а также реализацию высокотехнологичных проектов, сообщает ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов обсудил современную энергетику с главой «Россетей»

На встрече особо отмечалось, что филиал «Липецкэнерго» полностью и своевременно подготовился к отопительному сезону, выполнив план технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Было отремонтировано порядка 330 километров воздушных линий электропередачи и 111 питающих центров напряжением 0,4−110 кВ, расчищено 635 гектаров просек воздушных линий. В полной готовности находятся 128 бригад «Липецкэнерго» в составе 430 человек и 212 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами, экипировкой, средствами защиты. В их распоряжении находится 41 резервный источник энергоснабжения для временной подачи электроэнергии.

Игорь Маковский отметил работу, проводимую в рамках сотрудничества с региональной властью в сфере энергетики, уделив особое внимание вопросам развития дополнительных услуг, которые оказывает «Россети Центр».

«В Липецкой области наблюдается тенденция увеличения энергоёмкости хозяйственной деятельности, поэтому нам требуется мощная поддержка электросетевой компании, которая обеспечит надёжное и качественное энергоснабжение всех потребителей — жителей, крупных промышленных предприятий, социально значимых объектов, сельскохозяйственного комплекса. Выполнение этой задачи в современных реалиях требует новых подходов, технологий и моделей управления. Мы видим, что энергетики на должном уровне справляются со своей задачей, чем способствуют социально-экономическому росту и инвестиционной привлекательности региона», — подчеркнул в итоге встречи Игорь Артамонов.