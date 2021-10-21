Екатеринбург, 21 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге срочно эвакуировали школу №36 из-за информации о минировании. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В учебное заведение поступило сообщение о минировании, после чего руководитель школы оповестила о происшествии силовые структуры. В общей сложности из школы эвакуировали 338 человек. Из них 316 детей. Никто из детей не пострадал, отметили «Интерфаксу» в учреждении.

По результатам проверки никаких подозрительных устройств или предметов найдено не было, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.