Москва, 21 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Заявления министра обороны США Ллойда Остина возбуждают реваншистские настроения Киева и нацелены на усиление напряженности в Донбассе, заявила 21 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Она отметила, что агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона вызывает много вопросов к уверениям Вашингтона о поддержке Минских соглашений.

«Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве. Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений», — заявила Захарова.

Напомним, ранее Остин в ходе своего визита на Украину заявил, что Россия является причиной войны в Донбассе и препятствием для урегулирования этого конфликта.