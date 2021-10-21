На Ставрополье занятость коек в ковидных госпиталях превышает 95%
Ставрополь, 21 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Ставропольский край вошел в число субъектов РФ с серьезной ситуацией по дефициту мест госпитализации больных с коронавирусом. На совещании под председательством президента РФ Владимира Путина 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что занятость коек в ковидных госпиталях в крае превышает 95%. Помимо Ставрополья, в список проблемных субъектов вошли еще шесть регионов.
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Комментируя ситуацию, глава краевого минздрава Владимир Колесников заявил, что в ближайшее время будут созданы еще 400 мест в ковидных госпиталях. При этом, по его словам, число госпитализированных с COVID-19 растет в том числе из-за недостаточных темпов вакцинации и влечет за собой недостаточность мест в больницах для людей, страдающих хроническими заболеваниями и не получающих вовремя необходимой помощи.
Отметим, что в настоящее время в Ставропольском крае лечатся от COVID-19 более 16 тыс. человек. Прирост заболевших на 21 октября составил 392 человека.