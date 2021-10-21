Ставрополь, 21 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Ставропольский край вошел в число субъектов РФ с серьезной ситуацией по дефициту мест госпитализации больных с коронавирусом. На совещании под председательством президента РФ Владимира Путина 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что занятость коек в ковидных госпиталях в крае превышает 95%. Помимо Ставрополья, в список проблемных субъектов вошли еще шесть регионов.

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Комментируя ситуацию, глава краевого минздрава Владимир Колесников заявил, что в ближайшее время будут созданы еще 400 мест в ковидных госпиталях. При этом, по его словам, число госпитализированных с COVID-19 растет в том числе из-за недостаточных темпов вакцинации и влечет за собой недостаточность мест в больницах для людей, страдающих хроническими заболеваниями и не получающих вовремя необходимой помощи.

«В настоящее время мы развернули 4552 инфекционные койки и планируем увеличить коечный фонд еще на 400. Но бесконечно разворачивать коечный фонд невозможно. Мы близки к тому состоянию, когда прямые потери от коронавирусной инфекции станут меньше, чем от неоказания вовремя профильной помощи. Чем больше мы перепрофилируем медицинские койки под лечение больных коронавирусом, тем меньше возможностей для оказания помощи людям с острым инфарктом миокарда, инсультом, раком» , — заявил министр.

Отметим, что в настоящее время в Ставропольском крае лечатся от COVID-19 более 16 тыс. человек. Прирост заболевших на 21 октября составил 392 человека.