Вашингтон, 21 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Начиная с 2016 года десятки мигрантов заяивли о физическом насилии со стороны агентов пограничной службы США (CBP), сообщает Reuters со ссылкой на документы Human Rights Watch, опубликованные 21 октября.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE)

Мигранты заявляли о насилии со стороны американских пограничников после того, как их задерживали на американо-мексиканской границе.

Human Rights Watch, некоммерческая организация из Нью-Йорка, подала иск, чтобы получить копии внутренних отчетов о предполагаемых неправомерных действиях CBP.

Данные документы, также содержащие обвинения в словесных оскорблениях и нарушениях законных прав мигрантов, были сильно отредактированы.

Согласно иммиграционному законодательству США, после задержвания мигрантов отправляют на собеседование с сотрудниками службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Именно во время этих собеседований мигранты подвергались словесному и физическому насилию, как показывают записи.