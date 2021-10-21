Выборг, Ленинградская область, 21 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти будет кратковременно перекрыто в связи с переустройством электросетей. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Трасса «Скандинавия»

Кратковременное перекрытие произойдет 23 октября на 114 км трассы с 12:00 до 17:00 (время перекрытия — четыре раза по 10 минут), а также 26 октября на 114 км с 13:00 до 14:30 (время перекрытия — трижды по 15 минут).

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги с 100-го по 134-й км. Генеральный подрядчик — АО «ВАД», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на 127 км трассы «Скандинавия» изменится схема организации дорожного движения. В период реконструкции развязки пересечение транспортных потоков будет регулироваться с помощью светофоров.