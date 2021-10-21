Москва, 21 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности произошло в России за январь-сентябрь 2021 года. Об этом сообщил 21 октября представитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Максим Исаев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самокаты

«За девять месяцев произошло 416 ДТП с участием лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, в которых погибли десять человек и 438 человек получили ранения различной степени тяжести», — сказал он, выступая на первом «кикшеринг"-съезде в Москве.

Исаев уточнил, что лидерами среди городов по количеству таких ДТП являются Москва и Санкт-Петербург. Так, в Москве с начала года произошло 99 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в Санкт-Петербурге — 75.

Отмечается также, что наибольшее число подобных ДТП происходит по понедельникам и пятницам, тогда как выходные дни характеризуются наименьшими значениями этого показателя.