Батуми, Грузия, 21 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Получивший несколько пулевых ранений мужчина скончался в больнице города Батуми, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

На месте преступления

Врачи утверждает, что его состояние было безнадёжным и поэтому спасти его не представлялось возможным. Мужчина был расстрелян в упор сегодня днём прямо в центре Батуми у здания наркологический клиники. Как сообщают свидетели убийства, одетый в чёрное преступник выстрелил от семи до десяти раз, предположительно из автоматического оружия, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле.