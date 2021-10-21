Посёлок городского типа Старожилово, Рязанская область, 21 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Виновным в убийстве родителей и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней дочери, а также незаконном лишении её свободы, признан 45-летний неоднократно судимый житель Старожилова Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Мужчина, освободившись из мест лишения свободы, в мае 2020 года на фоне алкогольного опьянения поссорился с родителями, набросился на них с топором, пожилые родственники скончались на месте. Затем обвиняемый надругался над своей дочерью, закрыл её в подполе дома и сбежал. Девочка смогла выбить доски и выбраться наружу через несколько часов, она сразу же обратилась за помощью к соседям. Злоумышленника задержали по «горячим следам».

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговори рязанца к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу ещё не вступил.